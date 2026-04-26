特に注意が必要な病気を悪化させるリスクが高まる脂肪とは 皮下→内臓→異所性の順に蓄積する 食事をとると、エネルギー源となる中性脂肪がつくられ体の各器官に運ばれます。ただ、糖質・脂質のとり過ぎや運動不足などによって、中性脂肪がエネルギーとして消費しきれないと、脂肪となって体内に蓄えられることになります。 脂肪には内臓脂肪と皮下脂肪、異所性脂肪の３種類があります。最初に蓄えられるのは、