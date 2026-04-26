グラビア・オブ・ザ・イヤー2025でグランプリに輝いた入間ゆいが竹書房からイメージDVD『入間ゆいユイトピア』を4月24日にリリース。画面いっぱいに広がる若々しい柔肌は、見る者を圧倒する輝きを放つ。 入間ゆい ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. フレッシュな空気感を纏いつつも、時折見せる表情からは確かな勢いが感じられる。若さゆえの瑞々しさと、頂点に立った自信が融合