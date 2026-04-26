大人になると痩せにくいのはなぜ？代謝の低下と『動かない生活環境』が招く肥満の原因 大人になると痩せにくい体になるのはなぜか 若い頃より痩せにくいのはなぜ？主な2つの要因 同じような食生活をしていても、若い頃に比べて太りやすくなった。 要因①：加齢による筋肉量の減少と基礎代謝の低下 その理由の一つは加齢によって筋肉量が減り、基礎代謝が低下したから。 要因②：社会人になって劇的に減った