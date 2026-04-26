香南市は、4月26日に開催する予定だった「どろめ祭り」を中止することを当日朝、市のホームページで発表しました。香南市は26日午前7時に、当日に香南市赤岡町で開催予定だった「第69回土佐赤岡どろめ祭り」を高波・強風が懸念されるため中止すると、市のホームページで発表しました。テント席チケットの返金などの対応については改めてホームページで発表するとしています。どろめ祭りは土佐