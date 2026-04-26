ストップモーションスタジオのドワーフが開発中の時代劇アニメ『HIDARI』が、「第79回 カンヌ国際映画祭」（5月12日〜23日）併設の映画見本市「マルシェ・ドゥ・フィルム」（5月12日〜20日）で開催されるアニメーションプログラム「Cannes Animation」の「アヌシー・アニメーションショーケース」に選出された。【動画】『HIDARI』パイロットフィルム＆メイキング映像現地時間5月17日には、原案・脚本・監督を務める川村真司と