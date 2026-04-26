元BE:FIRSTのメンバーで、俳優やアーティストとして活動する三山凌輝が26日、自身のインスタグラムを更新。27歳を迎えたことを明かし、最新ショットを披露した。日本語と英語で「27歳になった人と1歳になった犬です」と書き出すと、横たわる自身と愛犬が寄り添うショットをアップ。「全人類の脳裏に焼き付ける事を証明します。今年も何卒宜しくお願い致します」とつづった。この投稿に、妻で女優の趣里も「いいね！」で反