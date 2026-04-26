将棋の第84期名人戦七番勝負第2局は4月26日、藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）が前日に封じた37手目が開封され、午前9時すぎに挑戦者の糸谷哲郎九段（37）の手番で再開された。【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第2局（生中継中）開幕局を制し、防衛・4連覇へ向けて盤石の好発進を遂げた藤井名人が連勝を飾るか、九段昇段を果たしたばかりの挑戦者・糸谷九段が反撃の1勝を挙げて星をタイに戻すか。「みなと