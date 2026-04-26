現実と夢が交錯する前代未聞の世界観が反響を呼んでいる『仮面ライダーゼッツ』。このたび、最終章“極限の夢”のビジュアルが解禁となった。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！中央に立つのは、ゼッツ究極の姿、その名は仮面ライダーゼッツエクスドリーム。その名が表す“極限の夢”が持つ力とは一体どのようなものなのか？背後には、万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）の中に宿り、崩壊の悪夢を司る怪人「カタスト