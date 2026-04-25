フィンランドのデザインブランド「イッタラ（Iittala）」が、ポケモンとの初のコラボレーションコレクションを発売する。5月1日10時からイッタラストア、イッタラ公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】コラボはポケモン30周年を記念して実現。ポケモンと同じ1990年代後半に誕生した、イッタラを代表するテーブルウェアシリーズのひとつである「オリゴ（Origo）」をベースに、「ピカチュウ」のイメージをデザイ