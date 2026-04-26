昨年のノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文（しもん）・大阪大特別栄誉教授（７５）が発見した「制御性Ｔ細胞（Ｔレグ）」の臨床応用を進めようと、阪大が新拠点を設ける方向で調整していることがわかった。既存の方法では治せない免疫異常やがんの患者に、Ｔレグを使った新たな治療を早く届けたい考えだ。阪大の熊ノ郷淳学長が読売新聞の取材に対し、新拠点の設置に向けたワーキングチームを作り、議論していることを明