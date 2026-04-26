ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、本拠地ロサンゼルスでのカブス戦に先発し、２回に鈴木誠也外野手（３１）に先制ソロを浴びた。今季５度目のマウンドも早々と先制点を献上した。初回こそ先頭打者のホーナーに中前打で主弦を許したが、一死後にブレグマンを「５―４―３」の三ゴロ併殺で切り抜けた。しかし、２回一死から対戦した鈴木に速球を捉えられた。カウント２―２から真ん中高めに投じた