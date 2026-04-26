SVリーグ女子チャンピオンシップファイナルバレーボールのSVリーグは25日、横浜BUNTAIで女子チャンピオンシップファイナル（決勝）の第1戦が行われ、レギュラーシーズン2位のSAGA久光スプリングスが同４位の大阪マーヴェラスに3-2（25-21、28-26、19-25、22-25、15-10）で勝利。無類の強さを誇る最終セットで4季ぶり9度目の優勝に王手をかけたが、指揮官は「評価するよりも…」とチームに苦言を呈した。一度手離した流れを再び