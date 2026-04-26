本拠地カブス戦米大リーグ・ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でカブスと対戦した。先発の佐々木朗希投手は2回にカブス・鈴木誠也外野手に先制HRを被弾した。解説を務めたメジャー213勝右腕が佐々木の配球に苦言を呈した。158キロを弾き返された。0-0の2回表、1死を奪った佐々木は鈴木と対峙。0-2と追い込むも、5球目の高めの158キロストレートを左中間スタンドに運ばれた。全米中継されたこの試合。米放送局「FOXス