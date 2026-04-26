26日午前0時13分ごろ、三豊市のリサイクル業のスクラップ工場で鉄くずが焼けました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、近くの会社の従業員が火災に気づき、「中から煙が出ている」と119番通報しました。消防が駆け付けて30分ほどで消し止めました。 この火事で、リサイクルで回収した家電製品等を破砕した後の鉄くずが焼けたということです。 警察は、スクラップされた鉄くずが自然発火した可能性が高いとみ