【桧山珠美 あれもこれも言わせて】ミセス大森元貴「かまってちゃん化」に心配の声…“たすけて騒動”に熱愛匂わせ、SNS画面を「真っ黒」にミセス、ミセスと最近なにやら騒がしい。ちなみに、ミセスとは、Mrs. GREEN APPLEのこと。3人組のミュージシャンで年末恒例の「輝く！日本レコード大賞」では2023年から3年連続で大賞を受賞した。これはバンドとしては史上初の快挙。カラオケに行ってもいまだに中島みゆきしか歌わない、