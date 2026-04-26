イランとの戦争により米軍のミサイルなど先端精密武器弾薬在庫が急減したという外信報道が出てきた。米ニューヨーク・タイムズは23日、国防総省内部の試算と議会関係者らの話として、米軍が2月末にイランを相手に「'壮絶な怒り作戦」を開始してから長距離ステルス巡航ミサイル「JASSM−ER」を約1100基使い、現在約1500基が残っていると報道した。射程距離約1000キロメートルのJASSM−ERは中国との戦争が起きた場合に備えて作ったミ