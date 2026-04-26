◇プロ野球セ・リーグDeNAー巨人（4月26日、横浜スタジアム）巨人の吉川尚輝選手が横浜スタジアムに姿を見せました。吉川選手は去年、両股関節の手術を行っていて、キャンプは三軍、故障班スタート。まずは3軍で実戦復帰を果たしました。4月24日からナゴヤ球場で行われた2軍戦にも出場。セカンドだけではなくサードの守備にもついていました。復帰はこの次の東京ドームからと目されていましたが、石塚裕惺選手が下半身のコンディ