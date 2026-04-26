アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の焦点となるイランによるウラン濃縮活動について、トランプ政権側が限定的な濃縮活動を認める譲歩案を検討していることが分かりました。ウォールストリート・ジャーナルは25日、仲介国の当局者の話として、アメリカ側がイランに求める20年のウラン濃縮活動の停止について、「後半の10年は限定的な濃縮を認める可能性がある」と伝えました。これに対し、イラン側は濃縮活動を5年間停止し、