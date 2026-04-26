元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が25日放送された日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」に出演。“一番嫌いな言葉”を明かした。忖度なしの本音で1週間のニュースをぶった斬る、ことがコンセプトの番組。冒頭の粗品とのトークで、一茂は自身について「忖度はまあ確かにしてないかもしれないし、“こう言われたらこう思われるかな”っていうことは絶対考えないでしゃべってるし」と話した。その上で「あとよく俺らの世