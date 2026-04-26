1〜2泊や日帰りの旅行では、キャリーケースだと大きすぎる…かといってボストンバッグは高価だし…そんな悩みを解消してくれる『大容量トートバッグ』をダイソーで発見しました！荷物がしっかり入るだけでなく、内・外ポケット付きで利便性も抜群。500円とお手頃なので浮いたお金を旅費に回せますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：大容量トートバッグ価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：45504807968