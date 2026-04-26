ダイソーの『シリコンドリンクカップホルダー』は、プチプラとは思えない優秀な商品。テイクアウトしたドリンクカップを手首に掛けて持ち運べることができ、スマホ操作や移動もスムーズに。柔軟で幅広いカップに対応し、ストローホルダー付きの便利設計も魅力。洗えて清潔に使える実用性も抜群なアイテムなんです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコンドリンクカップホルダー価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイ