県の公安委員会に届け出をせず、深夜に酒類を提供したとして香川県高松市の飲食店経営者の男（40）がきょう（26日）逮捕されました。 警察によりますと、男（40）は26日午前0時50分ごろ、高松市の飲食店で香川県公安委員会に届け出をしていない状態で、飲食客3人対してハイボールなどの酒類を提供させ、深夜に酒類提供の飲食店を営業した風営法違反の疑いが持たれています。 先月（3月）下旬、第三者から「バーの騒