メイクマニアのライターkana.sです。アイメイクをする際に、何から手をつければいいのか迷うことはありませんか？アイメイクはアイテムが多く、順番や使い方に悩みやすいパーツです。今回は、覚えておくと一生困らない、超基本のアイメイクマニュアルをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら使用アイテム今回のメイクで使用するアイテムです。CEZANNE フェイスアイパレット02クラッシーピンクCEZANNE ジェルライナー70 グレ