ダイソーで見つけた究極のシンプル化粧ポーチは、無駄を削ぎ落としたデザインと実用性の高さが魅力。ふかふかのクッション素材で中身を守りつつ、汚れに強い内装やスリムなのにしっかり入る収納力も優秀です。コスメはもちろんガジェット収納にも使える、￥220（税込）とは思えない万能ポーチ。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：化粧ポーチ（ソフトクッション材使用）価格：￥220（税込）販売ショ