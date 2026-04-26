言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、物事の矛盾が表面化する際の表現から、季節の行事に欠かせない和菓子、さらに年末のにぎやかな集まりを示す言葉まで、生活感のある3つの言葉をセレクトしました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像しながら、文字を丁寧につなぎ合わせてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□よせか□□もちと