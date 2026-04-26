岡本和真が2戦連発の5号ソロを放った(C)Getty Imagesブルージェイズの岡本和真が現地時間4月25日、本拠地でのガーディアンズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、2試合連続となる5号ソロを放った。チームは5−3で勝利した。【動画】2戦連発だ！岡本和真が中越えに豪快5号ソロを放つシーン0−1で迎えた4回、先頭の第2打席だった。カウント1−1からのジョセフ・カンティーヨの147キロの直球を捉え、飛距離約130メートルの豪快な同点