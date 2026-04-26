支払いの際、小銭が思うように財布から出せずにもたついてしまう、後ろに並ぶ人からの視線が気になる……。「買い物ストレス」に関する意識調査（2025年11月、JCB調べ）によれば、会計時の“自分のもたつき”にストレスを感じる人はなんと70％超。これは“他者のもたつき”の2倍以上だといいます。現金離れが進み、スマートフォンによるキャッシュレス決済が主流となる昨今、一方で「使い方がよく分からない」「安全性や情報漏洩が