冷蔵庫の中にある食材を切って詰めて蒸すだけ。あっという間に、おいしくてヘルシーな料理が完成！「すべてを蒸したいOL」りよ子さん考案の、ダイエットに最適な「せいろ」レシピをご紹介します！【写真】手間のかかる“厚焼き卵”も楽チン！簡単せいろレシピ5選ダイエットを意識したら「せいろ」にたどり着いた！「せいろ料理は、油をほとんど使わず、肉や魚介の余分な脂も落とせるから、わざわざダイエット向けレシピにしなく