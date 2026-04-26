人気レースクイーンの池永百合（30）が26日、自身のインスタグラムを更新。黄色いレーシングスーツ姿を披露した。「おはようございます夢メッセみやぎで開催されている東北オートリミックス2026in仙台最終日もSparcoブースでお待ちしてます！！今日は衣装がドレスになるよよろしくお願いします！！」とつづり、黄色いレーシングスーツ姿の写真をアップ。ハッシュタグで「オートリミックス」「東北オートリミックス」「