西アフリカのマリ共和国で25日、武装組織による複数のテロ攻撃が発生したと軍が発表しました。マリ軍は25日、首都バマコを含む複数の都市部や空港などを狙った武装組織によるテロ攻撃が発生し、治安部隊などが襲撃犯の掃討作戦を進めていると発表しました。軍は数百人のテロリストが無力化されたとしていますが、「戦闘は現在も続いている」としています。攻撃の規模や死傷者の有無など被害の全容は明らかになっていませんが、在マ