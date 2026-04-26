「豊臣兄弟！」（NHK）で描かれる信長最大の暴挙ともいわれる「比叡山焼き討ち」。古城探訪家の今泉慎一さんは「その前年、比叡山と組んだ浅井・朝倉軍を食い止めるため、信長の家臣が30分の1の兵力で立ち向かい、戦死したという事件が起きた」という――。■信長vs比叡山、最前線の山城第10回：宇佐山城（滋賀県大津市）「豊臣兄弟！」（NHK）で姉川の戦いに勝利した織田信長（小栗旬）だったが、浅井・朝倉連合軍との争いはまだ