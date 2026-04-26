父親に育児は向いていないのか。『安心感が子どもの心を育む』（小学館）を書いた東京大学大学院教育学研究科の遠藤利彦教授は「そんなことはない。育児に悩む父親は、子供に不信感を抱かせる行動をしているのかもしれない」という。3歳の息子を育てる、ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。写真＝iStock.com／Prostock-Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Prostock-Studio■「ママがいい！」と叫ぶ子