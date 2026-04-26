「主婦（主夫）年金が縮小される」というニュースを見て、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。特に、これまで専業主婦（主夫）として家計を支えてきた期間がある場合、「将来もらえる年金はどれくらい減ってしまうのか」と気になりますよね。 本記事では、主婦（主夫）年金と呼ばれる制度の仕組みや見直しの動き、そして実際にどの程度影響があるのかについて、わかりやすく解説します。 主婦（