親から善意で「孫のために使って」と教育資金をもらった経験のある人もいるかもしれません。しかし、場合によっては教育費がすでに足りているケースもあります。受け取ったお金をそのまま貯金に回すと課税対象になる可能性があるため、注意が必要です。 今回は、教育費名目で受け取ったお金が非課税になる条件や、贈与税が課税された場合の計算方法などについてご紹介します。 教育費名目なら非課税になる？