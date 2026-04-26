孫の小学校への入学を機に、祖父母から150万円が振り込まれた場合、「こんなにまとまった金額では贈与税がかかるのでは」と心配になる人もいるでしょう。 教育目的のお金であっても、受け取り方によっては課税対象となる点に注意が必要です。 本記事では、祖父母から受け取った150万円が贈与税の対象になるかどうかを整理し、課税されるケースや非課税で受け取るための方法についてもまとめます。 孫