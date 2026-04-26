中東情勢の長期化でガソリン価格の高騰が懸念されている。その場合、EVに乗り換えればお得になるのだろうか。自動車評論家の国沢光宏さんは「電力価格があがるほどガソリン車よりEVのほうがランニングコストではお得になる。EVの低価格化が進み、補助金込みならガソリン車と同等の車も現れている」という――。■イラン攻撃でEV販売が伸びているアメリカのイラン攻撃を受け世界規模でガソリンが高騰、改めてEVを評価する動きになっ