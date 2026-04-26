1月期のドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」で主演を務め、3月には大日本帝国陸軍第七師団・鶴見中尉を演じた人気実写シリーズの最新作「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」も公開するなど、2026年も精力的な活動が期待される俳優・玉木宏。玉木と言えば、裏社会で暗躍する男を演じた「竜の道 二つの顔の復讐者」や、白目や変顔などコミカルな一面を見せた「のだめカンタービレ」など、シリアスからコミカルまで幅広