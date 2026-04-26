オシャレで、気が利いて、みんなに頼られるシゴデキ女子。でも私のおなかは常に非常事態！ 『おなかよわい子ちゃん万年不調な私の胃腸が教えてくれたこと』（鳥頭ゆば著、2026年3月KADOKAWA）は、繊細すぎるおなかを赤裸々に綴ったコミックエッセイです。著者の鳥頭ゆばさんも「おなかが冷えやすい」体質なだけに、個々のエピソードはとてもリアル。解説は消化器内科医の小幡泰介先生です。◆おなかが私に人権をくれない本