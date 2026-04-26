糖質を排除し、脂質を栄養源とする断糖高脂質を8年間続けるさなさなさん（50代）。前編では、夫のダイエットをきっかけに金森式を始め、長年悩まされてきた片頭痛と便秘が食事を変えただけで消えた体験を語ってもらった。後編となる本稿では、さなさなさんが新たに取り組む「断食」に迫る。更年期の症状をきっかけに決断した72時間の断食とは、どのようなものか？断糖高脂質を世に広めた第一人者といえば、作家の金森重樹氏だ