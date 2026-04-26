日常にエレガンスとときめきを添えるランジェリーが、この春さらに進化♡「BRADELIS COUTURE春夏コレクション」は、イタリア映画のようなロマンチシズムを現代的に表現した魅力あふれるラインナップです。インナーとアウターの境界を超えた新しいスタイルは、自分らしい美しさを引き出し、毎日をもっとドラマティックに彩ってくれます。 新境地“ハイブリッドランジェリー” 今回のコレクショ