◇ナ・リーグドジャース-カブス（2026年4月25日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席も四球を選んで出塁した。2点を追う3回、先頭で打席に入ると、元ソフトバンク右腕の相手先発・レイに対し、冷静にボールを見極め、四球を選んで出塁。一塁ベースに進むと、右翼を守る鈴木に視線を送ったが、鈴木がプイッと顔を背け“無視”し