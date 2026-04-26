「煙がのどに張り付いて呼吸しづらい」発生から２５日で４日目を迎えた岩手県大槌町の山林火災。煙や風で飛んでくる灰の影響で洗濯物が屋外に干せず、隣接する釜石市のコインランドリーはフル稼働している。呼吸器疾患など健康被害も懸念され、県は外出時のマスク着用を呼びかけている。釜石市片岸町のコインランドリーでは乾燥機を回しに来る多くの人たちの姿が見られた。大槌町の女性（３３）は「洗濯物がたまっていたのでコ