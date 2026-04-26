ストーリーのクライマックス直前に発表された非常通告。米マット最高峰で共に高めあった日本人女子レスラーが盟友へ送った熱いメッセージに、世界中のファンが涙している。【画像】「泣ける」貴重なプライベートショットと惜別メッセージWWEスーパースターのイヨ・スカイが26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。WWEからのリリースが発表された盟友カイリ・セインへ惜別のメッセージを公開した。現地時間24日、WWEはカイリ・