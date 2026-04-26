フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が26日までに、自身のブログを更新。大好物だという食べ物を明かした。【写真】「夫婦でちぎって食べるのが醍醐味なのです（大笑）」高橋英樹の“大好物”のお菓子英樹の“大好物”とは、お菓子の「カステラ」。投稿した写真には、カットされた2切れのカステラが皿にのせられているが、「本当はカットされていないカステラが大好き！夫婦でちぎって食べるのが醍