国内導入を求める声も国内4メーカーが製造・販売するバイクの中には、国外市場でのみラインナップされている魅力的なモデルが存在しています。ここではホンダのインドネシア現地合弁会社であるPT Astra Honda Motorが展開するファッショナブルなスクーターモデル「Scoopy（スクーピー）」について解説します。【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「スクーピー」です！ 画像で見る（23枚）2026年1月9日に新型が登場した