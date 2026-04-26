＜シェブロン選手権3日日◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞「73」、「72」のトータル1オーバー・49位で予選ラウンドを終えた岩井明愛は、こう話していた。「（決勝では）どっちか1日、爆発できるように頑張ります。2日ともは欲張りだから…まずは1日だけでも」。まさに有言実行だ。【写真】ハッピーバースデー！ 馬場咲希が“サプライズ”で思わず涙3日目にフィールドベストの7バーディ・1ボギ