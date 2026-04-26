ケアラーの風景ささえるあなたへ俳優の柴田理恵さん（６７）は昨年１月、故郷の富山県で暮らす母親、須美子さんを９５歳で亡くした。周囲の助けを得ながら、離れた東京で母を見守った７年間を、「介護に正解はない。私にとってはこれしかなかったし、これでよかった」と振り返る。「理恵さん大変！おばちゃん（母）が入院した」。２０１７年１０月、実家の近くに住んでいる親戚から一報が届きました。８８歳だった母とは