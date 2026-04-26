マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、記者会見などのコメントで強烈な印象を残す人の名言を紹介していく【◯◯コメント列伝】をお送りする。数々の取材をする中で、登壇者の一覧を見てワクワクする人物の一人が「水野美紀」。『踊る大捜査線』で演じた清純な柏木雪乃役で注目を集め、その後はアクションからシリアス、コメディまで幅広い役柄をこなす実力派として