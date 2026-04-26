フリーアナウンサーの望月理恵さん（54）が2026年4月19日、自身のインスタグラムを更新。白ミニスカのゴルフウェア姿を披露した。「ゴルフに快適な季節がやってきました」望月さんは、「ゴルフに快適な季節がやってきました」といい、白いミニスカートとUVカットのストッキングを合わせたゴルフウェア姿とアップショットを投稿した。「でもすでに陽射しが強く日焼けしてます」と語り、「この日はUVカットのパンストを履いたのです