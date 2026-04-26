頭痛、肩こり、腰痛の入り口！若い世代に増えている「頭下がり」現象とは 若い世代に増えている ライフスタイルが変化すると、以前にはなかった健康問題が生まれます。「頭下がり」という不自然な姿勢もそのひとつ。姿勢が崩れる大きな要因に筋力の低下があげられますが、頭下がりは筋力のある若い世代にも多く見られます。 「ケータイ社会白書２０１９年版」によると、小学１年生でもすでに５割以上、中学３年生にな